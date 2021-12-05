На Кубани дополнительно выделили 600 млн рублей на жилье для детей-сирот.

На Кубани в 2021 году дополнительно выделили 600 млн рублей на жилье для детей-сирот. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Увеличение финансирования, как оказалось, было необходимым. На это повлиял рост цен на стройматериалы.

- Возникли сложности с приобретением квартир, – сообщила вице-губернатор Анна Минькова. - Но мы сориентировались достаточно быстро, финансирование увеличилось на 600 млн рублей.

По словам вице-губернатора, это позволит закрыть проблематику по квартирам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Средства выделили муниципалитеты из местных бюджетов, регион сейчас компенсирует им эти расходы.

- Вице-губернатор призвала заместителей глав территорий оперативно провести работу до конца 2021 года, чтобы выполнить взятые обязательства, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.