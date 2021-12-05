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Общество5 декабря 2021 7:35

В Краснодаре прививку от гриппа сделали более 358 тысяч человек

Иммунизация жителей продлится до середины декабря
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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В столице Кубани продолжается прививочная кампания против гриппа. Фото: krd.ru

В столице Кубани продолжается прививочная кампания против гриппа. Фото: krd.ru

Наряду с вакцинацией против коронавируса в Краснодаре активно идет иммунизация населения против гриппа. От сезонного заболевания привились более 358 тысяч человек.

Как объясняют медики, сделать укол от гриппа на фоне напряженной обстановки с коронавирусной инфекцией необходимо.

- Сочетание двух инфекций, если человек заразится обеими, — это серьезный риск для здоровья, — сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова. - Вакцины эффективны, безопасны и доступны.

Вакцинация против гриппа проходит во всех детских и взрослых поликлиниках города по месту жительства.

- Иммунизация жителей продлится до середины декабря, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии кубанской столицы.