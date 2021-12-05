В Горячем Ключе к концу года установят 48 скамеек из переработанного пластика. Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа.

В Горячем Ключе установят 48 скамеек из переработанного пластика. Об этом сообщают в администрации города.

- Эколавочки выполнены из переработанного пластика и целлофановых пакетов, - добавляют в администрации Горячего Ключа. - Они очень прочные, не требуют подкраски.

Кроме того, скамейки не горят, а также не меняют цвет и форму при перепадах температур. А это значит, что лавочки надежно защищены от вандалов.

- Часть новых эколавочек установили на улице Ворошилова у сквера «Каменный цветок», - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города. - Их уже приварили на металлические основания.

Всего до конца 2021 года появится 48 скамеек. В следующем году в городе-курорте продолжат устанавливать лавочки из вторсырья.