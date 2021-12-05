Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе пьяный мужчина выбросил собаку с балкона 9 этажа. Жуткая трагедия случилась во дворе дома на улице Ленина, 229.

- В 22:40 пьяный мужик выкинул старую собаку из окна 9 этажа, - рассказывает местная жительница, которая придала этот случай огласке в соцсетях.

Животное от полученных травм погибло. Но неравнодушные люди не смогли молчать об этом и позвонили правоохранителям.

- Вызвали полицию, его забрали. Но жена отказалась писать заявление, поэтому, вероятно, хода разбирательству не дадут, - добавляет жительница Анапы.

Как стало известно, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

- Материал зарегистрирован, идет проверка, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стоит сказать, что за убийство собаки мужчину могут отправить за решетку на срок до трех лет. Закон предусматривает и штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы.