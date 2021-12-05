Грузовикам рекомендовали до Нового года не ездить по Краснодару днем

По мнению властей, грузовики не будут мешать движению на дорогах.

В последнее время в кубанской столице ни пройти ни проехать. Пробки наблюдаются с раннего и до позднего вечера. Причем не только на магистралях, где всегда был большой поток машин, но и на других улицах в спальных районах города. Усугубляет положение и приближающаяся предпраздничная суета. В канун Нового года в краевом центре увеличится интенсивность движения и загруженность дорог, особенно в направлениях торговых центров, складов и компаний оптово-розничной торговли. Поэтому в администрации Краснодара рекомендуют грузовикам не ездить по городу днем.

Схема подъезда грузовиков к ТЦ города. Фото: krd.ru

- Для снижения транспортной нагрузки торговым центрам и складским комплексам рекомендовано организовать доставку в ночное время — с 22:00 до 06:00, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Краснодара.

Рекомендации распространяются на период с 11 по 31 декабря.