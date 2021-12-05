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Общество5 декабря 2021 10:42

Ленинградская ЦРБ получила новый рентгеновский диагностический комплекс

Цифровой аппарат снизит лучевую нагрузку на пациентов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Современное цифровое оборудование уже установили.

Современное цифровое оборудование уже установили.

Ленинградская ЦРБ получила новый рентгеновский диагностический комплекс. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

Как сообщается, установили оборудование в рентгеновское отделение хирургического корпуса взамен старого аналогового.

- Уже завершили пуско-наладочные работы, медперсонал прошел обучение, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани.

Цифровой аппарат снизит лучевую нагрузку на пациентов. А благодаря высокому разрешению снимков врачам будет легче поставить правильный диагноз.

- Кроме того, результат исследования теперь можно записать на внешний носитель, - добавляют в администрации края.

Напомним, региональные сосудистые центры получат 30 единиц дорогостоящего медицинского оборудования.