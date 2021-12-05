Аслан Вакажев. Фото: минздрава Адыгеи.

Умер известный врач из Адыгеи Аслан Вакажев. О том, что его не стало, сообщают в минздраве республики. - Всю свою жизнь Аслан Аскарбиевич был связан с медициной, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Адыгеи. - С 1991 года он возглавлял неврологическое отделение республиканской больницы и всю неврологическую службу республики, внеся большой вклад в развитие здравоохранения Адыгеи.

За эти годы он оказал высококвалифицированную помощь тысячам пациентов.

- Под руководством врача были освоены все направления диагностики и все методы лечения неврологических заболеваний, - сообщают в минздраве Адыгеи.

Кроме того, Аслан Вакажев организовал круглосуточную службу врачей неврологов в Республиканской клинической больнице. Это позволило вести непрерывный мониторинг пациентов с инсультом.