Сегодня в крае волонтерами являются более 290 тысяч человек. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вениамин Кондратьев поздравил кубанцев с Днем добровольца. Он отмечается 5 декабря.

Губернатор Кубани отметил, что этот праздник объединяет самых неравнодушных и отзывчивых. Сегодня в крае волонтерами являются более 290 тысяч человек.

– Второй год студенты-медики вместе с врачами на передовой в борьбе с пандемией, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях. - Помогают в «красных зонах» и пунктах вакцинации.

По словам главы региона, минувшим летом волонтеры помогали справиться с последствия непогоды. А еще они собирали гуманитарную помощь пострадавшим от подтоплений людям.

- В очередной раз они на деле показали — чужой беды не бывает, - обратился к землякам Вениамин Кондратьев. - Спасибо каждому за сплоченность, решительность и готовность в трудную минуту протянуть руку помощи.