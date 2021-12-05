Синоптики пообещали в Краснодарском крае 20-градусное тепло в декабре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодарском крае с начала недели потеплеет до +20 градусов. Об этом сообщает краевой гидрометцентр.

Как сообщается, 6 декабря на Кубани лишь ночью и утром ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах могут быть туманы.

- Ветер восточный и юго-восточный 5-10 метров в секунду, а на Черноморском побережье могут быть порывы до 12-14 метров в секунду. На участке Анапа-Геленджик - 15-18 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха ночью 4-9 градусов, в юго-восточных предгорьях температура будет колебаться от +4 до минус 1 градуса. А вот днем воздух прогреется до +12-17°. В горах ночью +2...-3 градуса, в дневные часы 4-9 выше нуля.

- Отметим, что 7 декабря в Краснодарском крае существенных осадков не ожидается, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Во второй половине дня 8 декабря местами пройдет небольшой дождь.

В южных районах края и на Черноморском побережье дневная температура воздуха достигнет отметки 20 градусов.