Узнали, где будут отключения света в Сочи 6 декабря 2021

Где будут отключения света в Сочи 6 декабря 2021 года.

Жителей Сочи предупреждают о временном отключении света. Блэкаут ожидается локальный и коснется лишь нескольких улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.

Итак, с 08:00 до 20:00 перебои со светом возможны в домах на улицах Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Ивановская, Мурманская, Зеленая, Добровольская, Новгородская, Лесная, Мира, Худякова, Энергетиков, Православная, Фермерская, Орбитовская, а также в переулках Тепличый, Фермерский. Кроме того, в зону отключения попадает поселок Ахштырь улица Кирпичная и переулок Фабричный.

Кроме того, с 08:00 до 19:00 может не быть света на улицах Полтавская, Макаренко, 60 лет ВЛКСМ. А с 08:00 до 17:00 в течение нескольких часов из указанного временного промежутка частично может пропасть электричество в поселке Хатлапе.