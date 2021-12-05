Марк Рудинштейн. Фото: instagram.com/aleksei_kopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский выразил соболезнования в связи со смертью основателя «Кинотавра» Марка Рудинштейна. Напомним, о его смерти стало известно 5 декабря. Он скончался в возрасте 75 лет.

- Из Москвы пришла трагическая новость. Скончался основатель «Кинотавра» и «Кинотаврика» Марк Рудинштейн, - написала глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Instagram. - Благодаря Марку Григорьевичу Сочи уже на протяжении 32 лет становится летней киностолицей России.

Алексей Копайгородский отметил, что фестиваль ждут всегда с нетерпением. Ведь он демонстрирует лучшее, что есть в отечественном кинематографе, дает шанс заявить о себе молодым авторам.

- А нашим жителям и гостям города прикоснуться к миру киноискусства и увидеть своих кумиров, - добавил мэр Сочи.

Кроме того, глава курорта напомнил, что с 2001 года в Сочи также проходит «Кинотаврик», где дети демонстрируют свои таланты на профессиональной сцене.

- Для юных талантов он становится первым большим шагом в мир искусства, - отметил Алексей Копайгородский. - Мы приложим все силы, чтобы проекты Марка Григорьевича продолжали жить в Сочи. Светлая память! Глубокие соболезнования родным и близким!

Как писал сайт kp.ru, он был госпитализирован 17 ноября 2021 в реанимацию кардиологического отделения после инсульта. На прошлой неделе его ввели в медикаментозный сон, врачи оценивали состояние как тяжелое.