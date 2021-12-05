«Краснодар» на выезде обыграл «Сочи»

Лучшим игроком матча стал Виктор Классон. Фото: fckrasnodar.ru

Игра прошла на олимпийском стадионе «Фишт» 5 декабря. На поле «барсы» выступили против «быков».

Счет открыли сочинцы. На 19-й минуте отличился Матео Кассьера. Но уже на 23-й минуте счет сравнялся. Виктор Классон реализовал пенальти, пробив в левый угол.

Исход матча определил мяч, забитый на 53-й минуте. Отличился вновь Виктор Классон. Автором голевой передачи стал Алексей Ионов.

Таким образом, «Краснодар» одержал очень нужную ему победу на выезде - 1:2. Это позволило «быкам» подняться на третью строчку в турнирной таблице.

Следующий матч у горожан с «Нижним Новгородом». Игра пройдет 12 декабря на стадионе «Краснодар».