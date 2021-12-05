Правоохранитель скончался в больнице. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Сочи полицейский умер во время отпуска. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 44-летний сотрудник изолятора временного содержания, который находится в Хостинском районе, еще в начале ноября ушел в плановый отпуск. Однако во время отдыха он резко почувствовал себя плохо.

- Его госпитализировали в 4-ю городскую больницу Сочи. Там полицейский находился в хирургическом отделении. За его жизнь боролись 10 дней, однако спасти правоохранителя не удалось. О смерти сотрудника ИВС сообщила его супруга, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

После смерти прапорщика полиции организовали проверку. Предварительно, он умер из-за обострившегося заболевания.