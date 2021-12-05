В Краснодарском крае годовалый ребенок наелся листьев «денежного дерева» и отравился

Жизнь ребенка висела на волоске, но врачи смогли его спасти. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае медики спасали жизнь годовалого ребенка, который наелся листьев комнатного растения «денежное дерево».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось в одном из частных домов станицы Павловской. Там годовалый мальчик играл на подоконнике с растением. В какой-то момент ребенок стал жевать листья, а через некоторое время ему стало плохо. У малыша появились тошнота и рвота.

Испуганные родители вызвали скорую, которая госпитализировала кроху.

- У ребенка диагностировано острое отравление «денежным деревом», - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Мало кто знает, но это растение накапливает мышьяк в листьях. Его ни в коем случае нельзя ставить в детской комнате, а также там, где живут питомцы.

- Мальчику промыли желудок. Сейчас за его состоянием следят врачи, - уточнили в станичной больнице.