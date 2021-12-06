В Сочи более 20 тысяч активистов приняли участие в мероприятиях в 2021 году

Более 20 тысяч добровольцев Сочи стали участниками различных волонтерских программ

В Год молодежи в Сочи более 20 тысяч волонтеров приняли участие в мероприятиях различной направленности. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Международный день добровольцев глава Сочи Алексей Копайгородский встретился с активистами сочинского добровольческого движения. Несколько человек были награждены знаком «Почетный волонтер города Сочи».

По словам Алексея Копайгородского, всероссийское волонтерское движение зародилось в Сочи.

– В нашем городе созданы современные традиции добровольчества. И они уже стали важной частью жизни неравнодушных и социально ответственных сочинцев всех возрастов, – сообщил «КП» - Кубань» глава города.

Отметим, что в 2021 году Сочи принимал большое количество мероприятий как федерального, так и международного уровней. Наиболее крупные из них – Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, Всероссийская неделя охраны труда, «Формула 1», Этап кубка мира по фигурному катанию, а также этап кубка мира по санно-бобслейному спорту.