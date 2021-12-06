8-летняя девочка пропала в Краснодаре при загадочных обстоятельствах

В Краснодаре пропала 8-летняя девочка. Фото: linaakopova

5 декабря 8-летняя Настя Пахорукова из Краснодара вышла на прогулку и не вернулась домой. Сейчас ее разыскивают волонтеры «Лиза-Алерт».

В день пропажи девочка была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку, бирюзовые кроссовки и серую шапку.

- Приметы пропавшей: рост 134 сантиметра, плотное телосложение, русые волосы, карие глаза, - говорится в сообщении поискового отряда «Лиза-Алерт».

Волонтеры просят подключиться к поискам добровольцев. Любую информацию о пропавшей школьнице, ее местонахождении и обстоятельствах исчезновения необходимо сообщать по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.