В тоннелях и на трассах Сочи появится стабильная сотовая связь

В Сочи до конца года оборудуют 16 базовых станций. Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи до конца года установят вышки в отдаленных населенных пунктах Адлерского, Хостинского и Лазаревского районов. Станции построят в тех местах, где полностью отсутствуют сотовая связь и интернет. Такое заявление сделал глава Сочи Алексей Копайгородский.

– Важно изучить и понять, в каких микрорайонах и населенных пунктах нет связи. Сюда же можно отнести пляжи. Мы должны соответствовать общим мировым трендам: должен быть Wi-Fi, средства связи и коммуникации. Это касается и парков, а также объектов показа, – сказал мэр города.

Напомним, что в Сочи проводится масштабная работа по улучшению связи в труднодоступных и малонаселенных местах. К примеру, в 2021 году операторами сотовой связи построено и введено в эксплуатацию порядка 80 новых объектов. На 300 базовых станциях обновили специальное оборудование.

Также власти Сочи обещают наладить хорошую сотовую связь в тоннелях и на трассах от поселка Магри до Красной Поляны.