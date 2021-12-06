В Сочи появится единый стиль оформления вывесок на зданиях. Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи в начале 2021 года администрация города совместно с парламентариями обсуждали вопрос создания единого формата и места для размещения информационных конструкций. В результате в конце ноября депутатами приняты Правила благоустройства курорта. Планируется, что они вступят в силу в марте 2022 года. Теперь у власти появится законный инструмент регулирования и контроля этого вопроса.

– На рабочем совещании с коллегами поручил разработать памятку для хозяйствующих субъектов с едиными стандартами для вывесок, – прокомментировал «КП» - Кубань» мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В пресс-службе администрации Сочи рассказали, что сейчас в городе ведется активная работа по «чистке» от самовольной рекламы. В этом году уже демонтировано 600 конструкций, срезали более 100 рупоров и динамиков звуковой рекламы.

– Мы будем и дальше стремиться достичь стандартов международного курорта, – заявил глава города.