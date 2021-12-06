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Происшествия6 декабря 2021 7:37

Менеджер ресторана аэропорта Краснодара украл 450 тысяч рублей

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело
Юлия ЧУБАКОВА
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В аэропорте Краснодара задержали менеджера ресторана за присвоение крупной суммы

В аэропорте Краснодара задержали менеджера ресторана за присвоение крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Краснодара задержали менеджера ресторана. Молодой человек подозревается в краже 450 тысяч рублей. Пропажу крупной суммы заметил директор заведения. Он и обратился в правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что деньги находились в сейфе.

- Полицейские установили, что деньги присвоил 31-летний житель Динского района, который работал в ресторане в должности менеджера и имел доступ к сейфу, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Подозреваемый признал свою вину. Однако деньги он вернуть не смог - успел потратить еще до задержания. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.