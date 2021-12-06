В Сочи из-за мусора начались проблемы с канализацией. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи гора мусора провоцирует многочисленные аварии на коллекторе. Об этом рассказали «КП» - Кубань» в сочинском водоканале.

– Сотрудники Единой диспетчерской службы постоянно фиксируют жалобы граждан на то, что в районе местной контейнерной площадки возникают изливы неизвестного происхождения. Конечно, бригады оперативно прибывают на место, – сообщили в водоканале.

Всему виной гора мусора, которая постоянно засоряет канализационные сети. На всей территории – антисанитарные условия. Работники водоканала убирают мусор, чистят местную ливневую канализацию.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, где в Сочи планируется отключение электроэнергии 6 декабря. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей.