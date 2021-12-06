Новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний появится в 17 больницах Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае планируют дооснастить медицинские учреждения. К 2022 году сразу в 17 больницах Кубани появится новое оборудование для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Их закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Более 520 млн рублей выделим на закупку 23 единиц медицинского оборудования. В том числе двух ангиографических комплексов и 7 компьютерных томографов. Качественная и своевременная диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы имеют для нас первостепенное значение, – отметил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Современная техника появится в краевых медучреждениях № 1 и № 2, в больнице скорой медицинской помощи, а также в Туапсинском, Кущевском, Каневском, Ейском, Лабинском, Славянском, Тимашевском, Тихорецком и Выселковском районах. Поступит новое оборудование и в горбольницы Горячего Ключа, Сочи, Армавира и Новороссийска.

- Около 350 миллионов рублей выделили на приобретение лекарств для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт и кардиологические интервенционные вмешательства, - подчеркнули в пресс-службе краевого минздрава.