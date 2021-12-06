Дети из Краснодара сняли фильм и победили в Национальной всероссийской премии «На благо мира»

Короткометражный фильм, снятый детьми из Краснодара, стал победителем Всероссийской премии Фото: пресс-служба киностудии «ЛИСАРТ»

Юные воспитанники киностудии «ЛИСАРТ» из Краснодара стали победителями Национальной всероссийской премии "На благо мира". Заветную статуэтку получил короткометражный фильм «Двое», который сняли ребята в возрасте от 10 до 14 лет. Торжественная церемония награждения состоялась на Поклонной горе в Москве.

Награды ребятам вручил популярный телеведущий и актер Александр Олешко. Фото: пресс-служба киностудии «ЛИСАРТ»

- Мы снимаем кино, которое не про развлечение, а про обогащение зрителя, оно открывает ему глаза и сердце, помогает задуматься над тем, что происходит вокруг, - отметил художественный руководитель и режиссёр киностудии «ЛИСАРТ» Олег Андросов.

Кадр из фильма "Двое". Фото: пресс-служба киностудии «ЛИСАРТ»

Творчество юных киношников оценивало звездное жюри: Лариса Преториус, Любовь Казарновская, Лариса Вербицкая, Георгий Гладков. Ребята-победители также получили денежные призы.