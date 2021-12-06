9-летняя девочка попала под колеса иномарки в Армавире Фото: ОМВД Армавира

9-летняя девочка попала под колеса иномарки в Армавире. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает пресс-службе городского ОМВД.

Водитель Renault Logan передвигался по улице Новороссийской, где на перекрестке с улицей 30-летия Победы сбил девочку. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП пострадавшую госпитализировали. У ребенка выявили ушиб бедра, - сообщает пресс-служба ОМВД по Армавиру.