На 70% благоустроили общественную территорию в Крымске Фото: пресс-служба краевой администрации

На 70% благоустроили общественную территорию в Крымске. Здесь обновляют центральную улицу Ленина, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, на общественной территории уже убрали старую плитку и обновили аварийные коммуникации. Сейчас здесь обустраивают лавочки и уличное освещение. По завершении работ сформируют единую территорию от улицы Комсомольской до Коммунистической и от улицы К. Либкнехта до Пролетарской. Общественная зона объединится с центральным парком.

- Основные работы должны завершить в декабре. Вторую очередь реконструкции проведем в следующем году, – отметил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Напомним, в этом году на Кубани благоустраивают 232 территории в 63 поселениях.