На Кубани за последние сутки COVID-19 заболели 713 человек, в том числе 103 ребенка

На Кубани за сутки коронавирусом заболели 713 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за последние сутки выявили 713 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе в регионе инфекцией заразились 103 ребенка. Об этом сообщает оперативный штаб края.

В Краснодаре заболели 183 человека, в Динском районе – 57, в Ейском – 56, в Новороссийске – 45, в Сочи – 44. 35 новых случаев зафиксировано в Тихорецком районе, 23 - в Армавире, по 18 – в Кавказском и Староминском районах, в Ленинградском – 17. В Анапе, Выселковском, Красноармейском районах выявлено по 14 заболевших, в Туапсинском – 13, в Кореновском, Лабинском, Северском и Усть-Лабинском – по 12, в Крымском, Успенском и Щербиновском – по 11.

- В Брюховецком районе получено 9 положительных тестов, в Тимашевском – 8, в Курганинском, Новокубанском и Славянском – по 7, в Геленджике – 6, в Каневском, Кущевском и Тбилисском районах – по 5. По 4 новых пациента - в Апшеронском и Отрадненском районах, по 3 - в Белоглинском, Гулькевичском, Приморско-Ахтарском, по 2 - в Темрюкском районе по одному - в Абинском, Калининском и Крыловском, - сообщают в оперштабе региона.

Самому младшему пациенту 1 месяц, самому старшему – 95 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 107 человек, 6 – на ЭКМО.

За сутки в регионе от коронавируса скончались 39 человек.