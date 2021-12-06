Мужчина украл у знакомой почти 400 тысяч рублей и потратил их на лечение родственницы в Краснодаре

Украденные деньги мошенник потратил на лечение родственницы Фото из архива КП

В Краснодаре мужчина украл у знакомой почти 400 тысяч рублей и потратил деньги на лечение родственницы. Обвиняемый предстанет перед судом, сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, мужчина находился в больнице по улице Красных Партизан Краснодара, где предложил знакомой помочь внести деньги в кассу для операции. Женщина передала ему 386 тысяч рублей, который мошенник похитил. Позже мужчина потратил деньги на лечение родственницы.

- Обвиняемый находится в заключении под стражей. Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд. Мошеннику грозит до 6 лет лишения свободы, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Краснодара.