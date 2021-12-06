В Сочи задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В Сочи задержан 30-летний мужчина, который подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ. Фото: Булатов Алексей

На территории Сочи задержан 30-летний мужчина, который подозревается в незаконном хранении запрещенных веществ. Стражи правопорядка осмотрели его квартиру. В ней хранились боксы для выращивания наркосодержащих растений, а также емкости с веществом растительного происхождения.

– Содержимым емкости оказалось наркотическое средство – марихуана, общей массой около двух килограммов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На период следствия подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что в Анапе пьяный мужчина выбросил свою собаку из окна девятого этажа. В ГУ МВД по Краснодарскому краю случай зарегистрировали, сейчас проводится проверка.