В Новороссийске жители временно остались без света

Плановое отключение связано с техническими работами Фото из архива КП

В Новороссийске жители нескольких сел и хуторов остались без света. Отключение в муниципалитете связано с техническими работами на электросетях, сообщает ЕДДС города.

Так, без света остаются дома по улицам Заречной, Тенистой, Московской, Луговой, Бирюзовой, Новороссийской, Ленина, Крупской, в переулке Тенистом поселка Мысхако. Без электроэнергии остаются и жители села Прохоровка по улицам Орлиной, переулку Лесистому, Соколиному. Свет погас и в хуторе Убых в ДНТ «Флора», в хуторе Горный по улицам Песчаной, Лесной, Мира, Центральной, Шоссейной, Железнодорожной.

Восстановить подачу планируют к 16:00-17:00.