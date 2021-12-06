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Общество6 декабря 2021 10:01

В Новороссийске жители временно остались без света

Восстановить подачу в нескольких поселениях планируют к 17:00
Светлана ОВДЕЙ
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Плановое отключение связано с техническими работами Фото из архива КП

Плановое отключение связано с техническими работами Фото из архива КП

В Новороссийске жители нескольких сел и хуторов остались без света. Отключение в муниципалитете связано с техническими работами на электросетях, сообщает ЕДДС города.

Так, без света остаются дома по улицам Заречной, Тенистой, Московской, Луговой, Бирюзовой, Новороссийской, Ленина, Крупской, в переулке Тенистом поселка Мысхако. Без электроэнергии остаются и жители села Прохоровка по улицам Орлиной, переулку Лесистому, Соколиному. Свет погас и в хуторе Убых в ДНТ «Флора», в хуторе Горный по улицам Песчаной, Лесной, Мира, Центральной, Шоссейной, Железнодорожной.

Восстановить подачу планируют к 16:00-17:00.