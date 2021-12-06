Машина загорелась после ДТП в Динском районе Кубани

Пламя полностью охватило машину Фото: кадр из видео

Авто загорелось после ДТП в Динском районе Кубани. Пострадавших в результате нет, сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю.

Машина загорелась на трассе в районе станицы Васюринской. На кадрах водителей видно, как пламя полностью охватило авто.

- В 11:16 к месту были направлены подразделения Динского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии смыты горюче-смазочные материалы, отключен аккумулятор. К тушению пожара привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.