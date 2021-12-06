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Общество6 декабря 2021 10:50

Кубанский участник конкурса «Цифровой прорыв» вошел в число победителей

Максим Горев из Краснодарского края работал в составе сборной команды Power Rangers DS
Светлана ОВДЕЙ
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Участник из Краснодарского края вошел в число победителей конкурса "Цифровой прорыв" Фото: пресс-служба краевой администрации

Участник из Краснодарского края вошел в число победителей конкурса "Цифровой прорыв" Фото: пресс-служба краевой администрации

Участник из Краснодарского края вошел в число победителей конкурса «Цифровой прорыв». Максим Горев работал в составе сборной Power Rangers DS, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, команда защищала систему умного города для поиска мусора на дорогах и объема мусорных баков. Сборная стала победителем в кейсе для Минцифры Республики Татарстан.

Всего в проекте «Цифровой прорыв» участвовала 251 команда, 15 человек среди которых прибыли из Краснодарского края. По итогам конкурса 36 сборных поделили приз в размере 24 миллионов рублей, а семь команд завоевали партнерские гранты – всего более 2 миллионов рублей.