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Общество6 декабря 2021 11:15

Житель хутора под Геленджиком обнаружил гранату времен войны

Район из-за находки оцепили
Светлана ОВДЕЙ
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Житель хутора под Геленджиком обнаружил гранату времен войны Фото: telegram-канал Pressa без пресса

Житель хутора под Геленджиком обнаружил гранату времен войны Фото: telegram-канал Pressa без пресса

В Геленджике вблизи хутора Широкая Пшада оцепили район. Местный житель обнаружил в лесу гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрация муниципалитета.

- Граната находилась в земле с 1943 года. Информация передана в ОМВД Геленджика, район оцеплен, выставлена охрана. Предварительно, граната представляет опасность, - говорится в сообщении администрации курорта.