Более 130 млн рублей отведут на строительство кубанских теплиц для ягод в 2022 году

Вопрос, прозвучавший на "Прямой линии" губернатора обсудили на планерном совещании Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 130 миллионов отведут на строительство кубанских теплиц для ягод в 2022 году. Решение приняли после вопроса от фермера из Кущевского района, поступившего в эфир «Прямой линии» губернатора.

– В следующем году фермерские и личные подсобные хозяйства планируют заложить в закрытом грунте ягодные насаждения площадью 46,7 гектара. На это дополнительно потребуется 132 миллиона рублей, а производство ягод в теплицах возрастет до 900 тонн в год. С 2022 года готовы предоставлять субсидию, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка на планерном совещании.

Финансирование проведут за счет краевого бюджета по системе субсидий для агропромышленного комплекса.

Напомним, что аграрии могут стать участниками программы грантов «Агростартап» Для фермеров рассчитана поддержка до 3 миллионов рублей.

Это позволяет возместить до 90% затрат, например, для покупки участков, материалов, техники, проектов на строительство или ремонт, хранения и переработки продукции, работ с инженерными сетями.