На Кубани съезд в хутор Бойкопонура построят в 2022 году Фото из архива КП

Съезд в хутор Бойкопонура в Калининском районе Кубани построят в 2022 году. С такой просьбой к губернатору обратился местный житель в эфире «Прямой линии».

Как сообщили на планерном совещании, уже в январе планируют разработать проект для строительства.

- Вопрос проработан, съезд соединит улицу Заречную хутора Бойкопонура с трассой «станица Калининская – станица Новотитаровская». В январе планируется разработать проектную документацию и начать работы при благоприятной погоде, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев.

А жители станицы Новотитаровской обратились с проблемой строительства тротуара на улице Ленина.

- Подрядчик, разрабатывающий проект для обустройства тротуара, не выполнил обязательства, подрядную организацию уже сменили. К обустройству улицы планируют приступить в апреле, - сообщил Алексей Переверзев.