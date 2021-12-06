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Общество6 декабря 2021 12:43

На Кубани съезд в хутор Бойкопонура построят в 2022 году

Житель Калининского района обратился с вопросом к губернатору в эфире «Прямой линии»
Светлана ОВДЕЙ
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На Кубани съезд в хутор Бойкопонура построят в 2022 году Фото из архива КП

На Кубани съезд в хутор Бойкопонура построят в 2022 году Фото из архива КП

Съезд в хутор Бойкопонура в Калининском районе Кубани построят в 2022 году. С такой просьбой к губернатору обратился местный житель в эфире «Прямой линии».

Как сообщили на планерном совещании, уже в январе планируют разработать проект для строительства.

- Вопрос проработан, съезд соединит улицу Заречную хутора Бойкопонура с трассой «станица Калининская – станица Новотитаровская». В январе планируется разработать проектную документацию и начать работы при благоприятной погоде, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев.

А жители станицы Новотитаровской обратились с проблемой строительства тротуара на улице Ленина.

- Подрядчик, разрабатывающий проект для обустройства тротуара, не выполнил обязательства, подрядную организацию уже сменили. К обустройству улицы планируют приступить в апреле, - сообщил Алексей Переверзев.