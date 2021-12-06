Губернатор Кубани: Ни одно обращение жителей края не должно остаться нерассмотренным

В Центре управления регионом рассказали, что все обращения направляют в профильные ведомства и лавам муниципалитетов Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани накануне состоялась «Прямая линия» с губернатором, на которую поступило более 18 тысяч обращений от населения. Вениамин Кондратьев поручил на планерном совещании рассмотреть все вопросы, поступившие от жителей региона.

– Ни одно обращение не должно остаться нерассмотренным. Жители просят отремонтировать тротуары, детские площадки, освещение улиц. Большинство из этих вопросов находятся в зоне ответственности муниципалитетов, - подчеркнул губернатор края. - У районов сегодня есть все возможности решать эти проблемы через краевые программы и нацпроекты.

Как сообщили в Центре управления регионом, обращения направляют в профильные организации и главам муниципалитетов.

Напомним, «Прямая линия» с губернаторов Кубани состоялась 1 декабря. За 3,5 часа в прямом эфире обсудили 50 вопросов, поступивших от жителей региона.