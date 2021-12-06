В Краснодаре 51-летний мужчина погиб при падении из окна

В Краснодаре 51-летний выпал из окна, от полученных травм он скончался Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре мужчина выпал из окна. От полученных травм он скончался на месте. Трагедия произошла по улице Октябрьской.

Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На фотографии было изображено тело, накрытое пленкой.

- По факту гибели 51-летнего мужчины проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято необходимое решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.