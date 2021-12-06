Более чем в 30 ЦРБ Кубани закупят компьютерные томографы до конца 2021 года

В оставшиеся учреждения оборудование закупят в следующем году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более чем в 30 ЦРБ закупят компьютерные томографы. С просьбой установить аппараты в медучреждении к губернатору обратились на «Прямой линии».

Так, до конца этого года в ЦРБ края поставят 22 аппарата компьютерной томографии. Для остальных учреждений оборудование закупят уже в следующем году.

– На февральской сессии ЗСК предусмотрим финансирование. Возможно, разработаем дополнительные программы, найдем новые возможности, но поручение выполним, – отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

Напомним, аппараты КТ помогают в диагностике коронавируса, а также при лечении сосудистых и онкологических заболеваний.