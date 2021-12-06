В Краснодаре лжефармацевты продавали наркоманам сильнодействующие препараты

В Краснодаре группировка через аптечную сеть продавала наркоманам сильнодейтсвующие препараты Фото: пресс-служба МВД РФ

В Краснодаре раскрыли деятельность группировки, выдававшую себя за фармацевтов. Они закупали сильнодействующие вещества и продавали их наркозависимым через аптечную сеть, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Так, 13 человек организовали схему по закупке и сбыту сильнодействующих препаратов. Партию лекарств они поставляли в Краснодар, где продавали таблетки и капли наркоманам. При этом препараты злоумышленники сбывали через аптечную сеть и в десять раз дороже реальной цены.

Следователи МВД при задержании группировки изъяли более 3,5 тысячи флаконов и 55 тысяч таблеток. Препараты содержали 40 килограммов сильнодействующих веществ. Для законности сбыта задержанные подделали документы, штампы и печати врачей для рецептов.

- На имущество обвиняемых наложен арест. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.