На Кубани мужчина зарубил топором знакомого и сбросил тело в овраг

Мужчина зарубил топором знакомого и сбросил тело в овраг Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Мужчина зарубил топором знакомого и сбросил тело в овраг в Темрюкском районе Кубани. Преступление обвиняемый пытался скрыть, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в середине ноября этого года пропал 27-летний парень. По факту исчезновения завели уголовное дело по статье «Убийство», а подозреваемым в преступлении оказался 35-летнйи знакомый жителя. Позже следствие установило, что он причастен к этому.

Установлено, что в октябре обвиняемый приехал на своем авто с погибшим пообщаться. Между ними произошел конфликт. Тогда мужчина схватил топор и более трех раз ударил им собеседника по голове, мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сбросил тело в овраг, а с телефона погибшего написал его маме о том, что тот якобы скрывается.

- В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что жителя Приморско-Ахтарска подозревают в убийстве топором тещи и ее знакомого. Согласно следствию, мужчина напал на жертв, когда те спали.