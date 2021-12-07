Побережье Черного моря пополнится редкими видами хвойных деревьев

В парке на Верхней Приморской набережной Сочи посадили посадили восемь пицундских сосен Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу восемь новых пицундских сосен появится в парке на Верхней Приморской набережной Сочи возле концертного зала «Фестивальный». Об этом КП сообщил исполнительный директор ООО «Юниверсити плаза» Олег Удачин. Новые деревья заменят четыре ветхие сосны, пострадавшие от сильного ветра в этом году. Кроме того, в 2022 году компания при поддержке администрации Сочи планирует продолжить работу по высадке редких и краснокнижных деревьев, в том числе пицундских сосен. Впервые подобная экологическая акция состоялась в городе этой весной, когда на набережной реки Псахе в микрорайоне Мамайка высадили 53 алеппские и пицундские сосны.

Побережье Сочи славится своими пицундскими соснами, в том числе и сосновым сквером возле киноконцертного зала «Фестивальный». Однако, по оценке Росприроднадзора, часть из них находится в аварийном состоянии, и в случае падения деревья могут угрожать здоровью прохожих. В 2020 году, после того как в парке упали две сосны, ведомство предписало удалить 15 аварийных деревьев, но компания «Юниверсити Плаза» проводит мониторинг состояния сосен и спиливать их не спешит. На прошлой неделе ураганный ветер, обрушившийся на Сочи, сильно пошатнул несколько ветхих деревьев, и вопрос об их удалении был поднят вновь. При этом власти и представители «Юниверсити Плаза» намерены не допустить, чтобы «зеленые легкие» города стали меньше, и за два года на набережных и в скверах города высадят более 100 новых краснокнижных деревьев. В том числе – и в знаменитом сосновом сквере у «Фестивального».