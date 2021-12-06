Глава Краснодара поручил ускорить благоустройство участков ветхих домов Фото: пресс-служба городской администрации

Андрей Алексеенко поручил ускорить благоустройство участков ветхих домов. В этом году в Краснодаре их снесли 9, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Надо понимать, что делать с освободившимися участками земли. Пора уже приступать к реализации: земля в центре города крайне востребована. Нельзя, чтобы территории оставались в запустении — их надо благоустраивать: оборудовать зелёные зоны, парковки или детские площадки в соответствии с пожеланиями жителей и размерами участков, — подчеркнул глава Краснодара.

Как подчеркнули на аппаратном совещании, участки из-под ветхих снесенных домов, в свою очередь, небольшие по площади для создания общественных территорий и чаще подходят под парковки для жителей соседних домов.

Напомним, в 2022 году в Краснодаре планируют снести еще 12 аварийных домов.