Акцию «Безопасный двор» провели госавтоинспекторы в Сочи. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи состоялась акция «Безопасный двор», организованная сотрудниками городской госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– Инспекторы пообщались с ребятами и их родителями, напомнили им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Мы также поговорили о светоотражателях, которые крайне полезны, особенно в ночное время, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Полицейские напомнили юным сочинцам о правилах безопасности при управлении велосипедом, сигвеями, гироскутерами. Всем участникам вручили памятные листовки. Детям повезло больше – им подарили световозвращающие элементы.

Напомним, что в Краснодаре нашли спустя сутки 8-летнюю школьницу. Сообщалось, что она вышла из дома и не вернулась.