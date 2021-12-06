Глава Краснодара Андрей Алексеенко недоволен темпами строительства новой трамвайной ветки

Срок сдачи новой трамвайной ветки на Московской переносится на весну 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара остался недоволен темпами строительства новой трамвайной ветки по улице Московской. Он раскритиковал затягивание сроков сдачи объекта. Ранее подрядчики обещали о завершении работ к концу 2021 года. Однако, уже понятно, что строители не успевают выполнить обещание.

— Многие процессы надо запараллелить. После Нового года «неожиданно» наступит зима и строительно-монтажные работы остановятся. До наступления холодов, где это возможно, надо максимально ускориться. Понимаю, что за последние 20 лет в Краснодаре ничего подобного не строили. Но этот район просто задыхается. Трамвайную ветку надо строить качественно — и в срок, — отчитал глава южной столицы Андрей Алексеенко.

Сейчас на месте будущей трамвайной дороги идет устройство фундамента под тяговую подстанцию, которую должны привезти в течении нескольких дней. После этого начнется подключение к сетям и оформление документации. В целом, трамвайная линия готова на 75%. Планируется, что первые составы пройдут здесь в конце марта 2022 г.