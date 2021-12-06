Росавиация рекомендовала не называть аэропорт в Сочи Адлерским

Аэропорт города Сочи. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Командиры воздушных судов, совершающих полеты в Сочи, получили новые указания от Росавиации. Согласно инструкции, гражданским летчикам более не следует называть сочинский аэропорт Адлерским, так как это вводит в заблуждение пассажиров. Объявлять пункт прибытия при посадке на курорте следует как «Аэропорт города Сочи» или «Аэропорт города Сочи имени Виталия Ивановича Севастьянова».

- В соответствии с поручением Минтранса доводим до вашего сведения информацию о поступающих обращениях граждан относительно объявления на борту воздушного судна пункта прибытия «Адлер» при выполнении полётов в город Сочи. Такой административно-территориальной единицы как город Адлер - не существует, - говорится в сообщении Росавиации.

О нововведении должны быть проинформированы все экипажи российских авиакомпаний.