Водителя, сбившего пенсионерку и скрывшегося с места аварии, разыскивают автоинспекторы в Новороссийске

В Новороссийске разыскивают водителя, который сбил женщину и покинул место преступления. Фото: ГИБДД г. Новороссийка

Сотрудники ГИБДД г. Новороссийска разыскивают водителя, который сбил 76-летнююю местную жительницу и сбежал с места преступления. Чрезвычайное происшествие произошло 6 декабря примерно в 14.50. Известно, что пожилая женщина переходила дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода-женщину по адресу ул. Мефодиевская д. 125. Пешеход от полученных травм скончалась. Водитель с места ДТП скрылся, - сообщили подробности в новороссийском ГИБДД.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Автоинспекторы ищут водителя, совершившего наезд и просят очевидцев сообщить о факте происшествия в дежурную часть. Конфиденциальность гарантируют.