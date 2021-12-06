Жители Калининского района смогут пройти обследование у краевых специалистов

Медицинский автопоезд с медиками и оборудованием прибудет в станицу Старовеличковскую. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Калининского района смогут пройти диспансеризацию у ведущих краевых специалистов. Проводить прием будут врачи краевой клинической больницы № 1. Медицинский автопоезд с медиками и оборудованием прибудет в станицу Старовеличковскую 7 декабря и задержится до 9 декабря.

- Автопоезд развернется на территории местной администрации. Все желающие смогут посетить врача-терапевта, пройти лабораторные исследования, ЭКГ, флюорографию легких, маммографию и офтальмолога, - рассказали о программе работы врачей в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Подобные акции в Краснодарском крае проводятся регулярно. Сотрудники ведущих лечебных учреждений края регулярно выезжают в отдаленные сельские поселения. Их задача – обследовать жителей на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий.