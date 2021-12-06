Более 10 млрд рублей федеральных средств получил агропромышленного комплекс Кубани

Предприятия АПК Кубани получат дополнительные субсидии. Фото; пресс-служба администрации Краснодарского края

Российское правительство приняло решение о выделении дополнительных средств в размере 1 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку АПК Краснодарского края. Как сообщили в администрации Краснодарского края, почти половина суммы будет передана сельскохозяйственным предприятиям.

- Часть денег направят на компенсацию расходов на покупку кормов для крупного рогатого скота. Решение принято из-за роста цен на данный продукт. Благодаря Правительству России регион получит дополнительно 446,9 млн рублей. Средства позволят компенсировать затраты, которые сельхозпроизводители понесли на приобретение кормов, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Оставшиеся 534 млн рублей позволят компенсировать затраты на создание новых и модернизацию действующих предприятий агропромышленной отрасли. В целом в текущем году регион поучил почти 10,2 млрд рублей в качестве господдержка АПК края.