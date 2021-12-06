Около 6 тысяч кубанских преподавателей повысили квалификацию

У педагогов Кубани есть возможность регулярно повышать квалификацию. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подводят предварительные итоги реализации проекта в рамках нацпрограммы «Образование». Как сообщили в администрации региона, более 6 тысяч кубанских педагогов смогли повысить свою квалификацию в текущем году.

- Примерно 4 тыс. учителей, директоров школ, воспитателей, педагогов колледжей, техникумов и допобразования прошли переподготовку в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Еще 2,7 тыс. – по проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», - привели точные цифры в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани.

Занятия проходили на базе Института развития образования. Специалистами института разработаны 12 программ, позволяющих педагогам повысить квалификацию. При их создании разработчики учили основные трудности, с которыми сталкиваются работники образовательной отрасли.