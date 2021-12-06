Застройщики восстановят улицу Семигорскую в Краснодаре, которую разбила строительная техника

Улица Семигорская разбита строительной техникой. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Андрей Алексеенко остался недоволен тем, во что тяжелая строительная техника превратила улицу Семигорску. Фотографии с разбит ой дорогой распространились по городских пабликам 6 декабря. На снимках – непроходимая грязь, которую практически невозможно преодолеть пешком.

- Там грязища по колено. Поэтому надо на месте там заставить застройщиков привести дорогу в порядок, чтобы люди не ходили по колено в грязи. Надо иметь уважение к окружающим. Это — территория города, и она должна быть в нормальном состоянии, - прокомментировал мэр краевой столицы Андрей Алексеенко.

Дорога по улице Семигорской объединяет микрорайоны Губернский и Россинского. Сейчас эта часть города активно застраивается. По поручения главы городской администрации подрядчики восстановят этот участок дороги.