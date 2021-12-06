Кандидат на пост мэра Новороссийска Кравченко откажется от депутатского мандата за две недели до выборов

Кандидат на пост главы Новороссийска Андрей Кравченко. Фото: andrey_kravchenko_nvrsk

Один из девяти кандидатов на пост главы Новороссийска Андрей Кравченко решил досрочно сложить с себя депутатские обязанности. Сейчас Кравченко является депутатом городской думы Новороссийска, но 8 декабря парламентеры рассмотрят вопрос о досрочном лишении коллеги мандата. Как сообщили в городской думе, это будет внеочередное заседание, которое созовут ради одного вопроса в повестке.

42-летний Кравченко – один из наиболее богатых депутатов новороссийской городской думы. Согласно декларации о доходах и недвижимости, поданной им за 2020 год, его годовой заработок равняется 44 млн руб, а в собственности у «единороса» 13 земельных участков, несколько жилых и нежилых объектов недвижимости и парк престижных иномарок. Андрей Кравченко женат и является многодетным отцом.

Итоги проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования город Новороссийск станут известны 21 декабря 2021 года.