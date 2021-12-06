В Ейске сгорело заброшенное здание

В Ейске сгорело заброшенного здание Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ейской косе загорелось заброшенное здание. Первыми пожар заметили местные жители. Именно они обратились за помощью в местное подразделение пожарно-спасательного гарнизона.

- В 20:25 диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании по ул. Пляжной. Уже в 20:26 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения пожарных, - сообщили детали ЧП в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Прибывший на место отряд пожарных зафиксировал, что огнем охвачена площадь 75 кв.м. В 20:36 пожар удалось локализовать, спустя еще 10 минут спасатели отчитались в штаб о полной ликвидации возгорания. К тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.